Na egzaminie adwokackim wynik pozytywny uzyskało 86,8 % zdających - tj. 1170 osób, a negatywny - 178 zdających. Najwyższy poziom zdawalności był w grupie aplikantów, którzy przystąpili do egzaminu bezpośrednio po ukończeniu aplikacji – 93%, natomiast wśród osób uprawnionych do przystąpienia do egzaminu z innych tytułów niż ukończenie aplikacji egzamin zdało 68,4%.

Według MS, najwięcej trudności zdający mieli z zadaniem z prawa karnego. Wystawiono za nie 83 oceny niedostateczne. Drugie pod względem trudności okazało się zadanie z prawa cywilnego i gospodarczego (odpowiednio 65 i 64 oceny niedostateczne). Najłatwiejsze były zadania z prawa administracyjnego (24 oceny niedostateczne) i z zasad wykonywania zawodu i zasad etyki (tylko 6 ocen niedostatecznych).

Egzamin radcowski z wynikiem pozytywnym zdało 1571 osób, czyli 83,1%, wszystkich, którzy do niego przystąpili. Wynik negatywny uzyskało 320 osób. Tu, podobnie jak na egzaminie adwokackim, najlepszy wynik osiągnęły osoby tuż po ukończeniu aplikacji — w tej grupie zdało 91,2%. Zdawalność w kategorii osób uprawnionych do przystąpienia do egzaminu z innych tytułów wyniosła 62%.

Najtrudniejsze okazało się zadanie z prawa cywilnego, z którego wystawiono 150 ocen niedostatecznych, następnie z prawa karnego i gospodarczego (odpowiednio 124 i 122 oceny niedostateczne). Najmniej trudności przysporzyło zdającym rozwiązanie zadań z prawa administracyjnego (29 ocen niedostatecznych) oraz z zasad wykonywania zawodu i zasad etyki (9 ocen niedostatecznych).