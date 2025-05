W szkołach nie obeszło się także bez innych incydentów. Jeden z uczniów poinformował, że został wyproszony z sali egzaminacyjnej – miał użyć automatycznego tłumacza w telefonie, by sprawdzić, jak pisze się jedno słowo po angielsku. Wnoszenie i korzystanie z elektroniki na sali maturalnej jest zaś bezwzględnie niedozwolone, o czym przypomina regularnie CKE.

Wcześniej, w rozmowie z Interią, Zakrzewski wskazywał na oznaczenia na pierwszej stronie arkusza oraz okoliczności przeprowadzania egzaminu:

– Na pierwszej stronie arkusza jest napisane, że materiał egzaminacyjny jest tajny do momentu rozpoczęcia egzaminu. Po 9:00 nie mam już wpływu na to, co się dzieje na salach egzaminacyjnych – mówił.

Matura 2025 z języka angielskiego

Do egzaminu maturalnego z języka angielskiego przystąpiło w tym roku w całej Polsce ponad 278 tys. uczniów. Jest to jeden z trzech obowiązkowych egzaminów maturalnych, trzeci po języku polskim i matematyce.