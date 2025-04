Co Państwowa Komisja Wyborcza zrobi w sprawie debaty w Końskich?

Mec. Chudzinski zauważa jednak, że jeśli komitety kandydatów, których np. nie było w Końskich uznałyby, że skoro oznaczenia też nie było, a więc organizatorem wydarzenia była TVP, mogłyby teoretycznie złożyć zawiadomienie do Państwowej Komisji Wyborczej (bo przepisy jasno mówią, że to właśnie komitety jako jedyne mogą prowadzić kampanie). Teoretycznie można byłoby wówczas mówić o udzieleniu kandydatowi majątkowych świadczeń niepieniężnych. PKW może też zawiadomić organy ściągania. A za przyjęcie takiej korzyści grozi kara nawet do 100 tys. zł.

Kto jeszcze mógłby interweniować w takim przypadku? Działania zapowiedział już przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Maciej Świrski (KRRiT może interweniować, powołując się na zasadę bezstronności i pluralizmu mediów). Jeśli nałożyłby on na TVP karę, telewizji przysługiwałoby jednak odwołanie do sądu ochrony konkurencji i konsumentów w Warszawie. Z kolei Najwyższa Izba Kontroli mogłaby pochylić się nad kwestią dotyczącą legalności gospodarności sygnału promocyjnego.

Kandydaci skorzystali na debacie w TVP, a pieniądze wydał tylko jeden komitet?

Według mec. Chudzińskiego najkorzystniejszym scenariuszem zarówno dla komitetu, jak i władz TVP byłby ten, kwalifikujący debatę w Końskich jako odpłatną audycję wyborczą, za którą spółka w likwidacji wystawiła fakturę VAT – jak za normalną usługę.

W tym przypadku jedyne, do czego krytycy mogliby mieć zastrzeżenia, to kwestia ewentualnego braku oznaczenia audycji.