Jakie będą konsekwencje tej sytuacji? Biorąc pod uwagę spontaniczność całej akcji, można przypuszczać, że nie będą one pozytywne.

Kampania i debata prezydencka. Wszystko trzeba będzie wykazać w sprawozdaniu

Scenariusze są dwa. Jeśli nie ma umów i fakturowania, telewizja może narazić się na zarzut łamania prawa wyborczego oraz braku równego traktowania wszystkich kandydatów. To mogłoby stanowić podstawę do poważnego protestu wyborczego, ponieważ nie wszyscy uczestnicy wyścigu prezydenckiego mieli możliwość zaprezentowania się wyborcom. Sprawa może się jeszcze bardziej skomplikować, jeśli trafi do Izby Kontroli Nadzwyczajnej, która przez część PKW nie jest uznawana za sąd. Może to doprowadzić do poważnego klinczu wyborczego.

Jeśli rozliczenia TVP i komitetu Trzaskowskiego nie wzbudzą zastrzeżeń, a cała operacja została należycie udokumentowana, problem może pojawić się później. Wszystkie koszty i wydatki związane z debatą w Końskich będą musiały zostać precyzyjnie wykazane, włącznie z kosztami dojazdu wozów transmisyjnych i dziennikarzy na imprezę. Tu może pojawić się problem z limitami wydatków określonymi w kodeksie wyborczym. Co więcej, konieczne będzie wyjaśnienie udziału przedstawicieli stacji komercyjnych w tym przedsięwzięciu.

Finansowanie kampanii wyborczej jest najbardziej newralgicznym punktem wyborów. Przekonał się o tym PiS, który boleśnie sparzył się na „piknikach wyborczych”. Teraz problem może mieć również jego największy konkurent, który wszedł na tę minę na własne życzenie.