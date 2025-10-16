Reklama
Rozwiń
Reklama

Psycholożka Monika Kotlarek: ADHD nie da się wyleczyć ani w żaden sposób pozbyć

Choć przez lata ADHD kojarzono głównie z nadpobudliwymi chłopcami, dziś coraz częściej mówi się o dorosłych – zwłaszcza kobietach – które przez całe życie funkcjonowały z niezdiagnozowanym ADHD. Psycholożka Monika Kotlarek wyjaśnia, czym naprawdę jest ADHD u dorosłych, dlaczego kobiety latami funkcjonują bez diagnozy, a także czym są zjawiska maskowania objawów i wypalenia przy ADHD.

Publikacja: 16.10.2025 11:08

Dorośli, a zwłaszcza dorosłe kobiety, długo nie otrzymują odpowiednich diagnoz.

Dorośli, a zwłaszcza dorosłe kobiety, długo nie otrzymują odpowiednich diagnoz.

Foto: stock.adobe.com

Jakub Mikulski

Z tego artykułu się dowiesz, że:

  • ADHD to nie „choroba do wyleczenia”, lecz inaczej działający mózg — uczymy się z nim współpracować, a nie z niego „wyrastać”.
  • U dorosłych, zwłaszcza kobiet, diagnoza bywa opóźniona przez maskowanie objawów i mylenie ich z innymi zaburzeniami.
  • Długotrwałe maskowanie prowadzi do wyczerpania („ADHD burnout”) i problemów w relacjach
  • „ADHD tax” i wpływ cyklu hormonalnego realnie komplikują codzienność osób z ADHD
Pozostało jeszcze 92% artykułu

– ADHD nie da się wyleczyć ani w żaden sposób pozbyć. Nie jest to bowiem zaburzenie czy choroba. To inaczej pracujący mózg. I trzeba się nauczyć z nim współdziałać – mówi psycholożka w rozmowie z Onetem. Podkreśla, że z ADHD się nie wyrasta. – Z wiekiem różne objawy mogą mieć inne natężenie, niż miały na przykład w dzieciństwie, ale ADHD nie da się wyleczyć ani w żaden sposób pozbyć – mówi.

Pozostało jeszcze 92% artykułu

Tylko 19 zł miesięcznie przez cały rok.

Bądź na bieżąco. Czytaj sprawdzone treści od Rzeczpospolitej. Polityka, wydarzenia, społeczeństwo, ekonomia i psychologia.

Treści, którym możesz zaufać.

Subskrybuj teraz! Zaloguj się
Reklama
Mariusz Klencki, dyrektor Departamentu Rozwoju Kadr Medycznych w Ministerstwie Zdrowia
Zdrowie
Polski system „zgubił” kilkuset lekarzy z Ukrainy
Citi Handlowy: Wyciągnij nawet 1200 zł do Allegro! Oferta ważna do 20.10.2025
Materiał Promocyjny
Citi Handlowy: Wyciągnij nawet 1200 zł do Allegro! Oferta ważna do 20.10.2025
Advertisement
Zdrowie
21. Forum Rynku Zdrowia już w poniedziałek
Kobiety z ADHD częściej zmagają się z lękiem, depresją i trudnościami w codziennym funkcjonowaniu.
Zdrowie
Kobiety z ADHD żyją latami bez diagnozy. Nowe badanie pokazuje skalę problemu
ADHD u kobiet – ciche, niewidzialne i wciąż nierozumiane
Zdrowie
ADHD u kobiet – ciche, niewidzialne i wciąż nierozumiane
W skróceniu okresu do postawienia odpowiedniej diagnozy kluczowa okazuje się wizyta w ośrodku specja
Zdrowie
Rzadkie choroby płuc: odnaleźć tych, którzy potrzebują leczenia
Citi Handlowy: Wielki cashback z Kartą Kredytową Citibank! Oferta ważna do 03.12.2025
Materiał Promocyjny
Citi Handlowy: Wielki cashback z Kartą Kredytową Citibank! Oferta ważna do 03.12.2025
Advertisement
Reklama
Reklama
e-Wydanie