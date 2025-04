W rezultacie orzeczenia Sądu Najwyższego obwiniony doktor stanie ponownie przed Naczelnym Sądem Lekarskim.

Potrącenie nastolatka, ucieczka z miejsca zdarzenia i alkohol. Sprawa dyrektora szpitala w Trzciance

Sprawa dyscyplinarna Mirosława S. dotyczy w zasadzie dwóch czynów, które bulwersują lokalną społeczność. W listopadzie 2024 r. lekarz jadąc swoją Toyotą przez Trzcianke potrącił 16-letniego rowerzystę. Z relacji policji wynika, że obwiniony poruszał się drogą główną i zamierzał skręcić w lewo w drogę podporządkowaną. Z naprzeciwka jednak jechał nastolatek. Kierujący nie ustąpił mu pierwszeństwa i doszło do kolizji drogowej, za co został ukarany później mandatem. Lekarz nie udzielił pomocy rowerzyście i uciekł z miejsca wypadku. Wcześniej jednak otworzył okno samochodu i krzyknął do chłopca: „Uważaj jak jeździsz!”.

To jednak nie wszystkie zarzuty ciążące na Mirosławie S. Od kwietnia 2018 r. do listopada 2020 r. zaniedbywał on obowiązki dyrektora Szpitala Powiatowego w Trzciance z powodu nadużywania alkoholu.

W konsekwencji wszczęto przeciwko lekarzowi postępowanie dyscyplinarne, w którym zarzucono mu naruszenie kodeksu etyki lekarskiej. W lutym 2023 r. Okręgowy Sąd Lekarski w Poznaniu uznał mężczyznę za winnego i ukarał go rocznym zakazem sprawowania funkcji kierowniczych oraz karą pieniężną wpłaty 27 tys. zł na Fundację Pomocy Ofiarom Wypadków Drogowych. Lekarz i jego obrońca odwołali się od tej decyzji, jednak w listopadzie 2023 Naczelny Sąd Lekarski nie uwzględnił ich żądań i utrzymał orzeczone kary. Z tym rozstrzygnięciem dyrektor się nie zgodził i wniósł kasację do SN formułując kilkanaście zarzutów. W konsekwencji SN uchylił decyzję sądu lekarskiego i sprawa zostanie ponownie rozpatrzona.

Jak podawały lokalne media, Mirosław S. w 2024 r zrezygnował z funkcji dyrektora szpitala. W 2023 r. został zatrzymany przez mieszkańców Trzcianki i przekazany policji. Prowadził samochód będąc pijanym, miał 1,5 promila alkoholu.