Chodzi o rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej opakowań niektórych napojów spirytusowych (Dz. U. z 2025 r, poz. 118).

Nowe przepisy określają minimalną pojemność i rodzaj opakowań napojów spirytusowych sprzedawanych w Polsce. Zgodnie z nowymi regulacjami napoje spirytusowe o pojemności do 200 ml mogą być sprzedawane w opakowaniach tylko w postaci butelki albo puszki.

Resort rolnictwa zaznaczył jednocześnie, iż mając na uwadze postulaty producentów, dotyczące kosztów poniesionych przy produkcji towarów wprowadzonych do obrotu przed dniem wejścia w życie rozporządzenia tj. przed 30 stycznia - rozporządzenie przewiduje 30-dniowy okres przejściowy, pozwalający na handel alkotubkami maksymalnie do 28 lutego 2025 r. Do tego dnia asortyment objęty zakazem musi być całkowicie wycofany z handlu.

Ministerstwo Rolnictwa: Opakowanie z alkoholem nie może wprowadzać konsumenta w błąd

Przypomnijmy, iż nowe przepisy to odpowiedź na pojawienie się w sklepach alkoholu w saszetkach, łudząco przypominających produkty spożywcze dla dzieci (np. musy owocowe). Resort rolnictwa uznał, że konieczne jest uregulowanie zasad dotyczących opakowań dla niektórych napojów spirytusowych, tak aby ich wygląd nie wprowadzał konsumentów w błąd.

Jak pisaliśmy na łamach rp.pl, na użycie do napojów spirytusowych opakowań jak do musów owocowych, pozwalają przepisy unijne. Wskazuje się bowiem, że do opakowania takich napojów mogą zostać wykorzystane niesprecyzowane bliżej opakowania ochronne. Poza tym możliwe jest użycie kartonów, pudełek, pojemników i butelek.