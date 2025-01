Rzeczy znalezione. Więcej znalezionych pieniędzy trzeba będzie oddać

Ekwipunek wojskowy i dokumenty należy oddać

Rozszerza się także katalog podmiotów, którym znalazca ma obowiązek oddać znalezioną rzecz, jeśli jej cechy zewnętrzne lub znaki szczególne wskazują, że stanowi ona sprzęt lub ekwipunek wojskowy, a także dokumenty wojskowe, np. książeczkę wojskową. Jeżeli oddanie rzeczy wiązałoby się z zagrożeniem życia lub zdrowia, znalazca powinien zawiadomić o miejscu, w którym rzecz się znajduje, jednostkę policji.

O znalezionych rzeczach trzeba zawiadomić

Jeśli chodzi o postępowanie z rzeczami znalezionymi w budynku publicznym, pomieszczeniu otwartym dla publiczności lub środku transportu publicznego, przewiduje się obowiązek zawiadomienia osoby uprawnionej do odbioru rzeczy przez zarządcę budynku. Zawiadomienie powinno nastąpić na stronie internetowej tego zarządcy, a gdy nie dojdzie do zawiadomienia w ciągu 30 dni, ma on przekazać rzecz staroście.

Rzeczy pasażerów będą dłużej przechowywane na lotniskach

Projekt realizuje także postulat PP Porty Lotnicze i wydłuża termin przechowywania zagubionych rzeczy przed ich oddaniem staroście z 3 do 30 dni, aby osoby korzystające z terminali lotniczych mogły odebrać zagubione rzeczy po powrocie na dany terminal. Te zasady mają obowiązywać także w innych środkach transportu i budynkach publicznych.

Za rzeczy znalezione nadal można oczekiwać znaleźnego

Dodajmy, że nie zmienia się kluczowa zasada ustawy o rzeczach znalezionych, zgodnie z którą znalazca, który uczynił zadość swoim obowiązkom, może żądać znaleźnego w wysokości jednej dziesiątej wartości rzeczy, jeżeli zgłosił swoje roszczenie najpóźniej w chwili wydania rzeczy osobie uprawnionej do jej odbioru.

Nowela ma wejść w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia, ale wcześniej musi przejść cały proces legislacyjny.