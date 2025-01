Co można wyrzucić do ulicznego kosza na śmieci? Za złamanie tej zasady grozi grzywna

Przeładowane kosze w centrach miast, podrzucanie odpadów komunalnych, dzikie śmietniska – to stale powracający problem w wielu gminach. Zasady korzystania ze śmietników zlokalizowanych w przestrzeni publicznej są proste, a za ich naruszenie można otrzymać grzywnę.

Do czego służy kosz uliczny?

Zasady korzystania z koszy ulicznych są wielokrotnie przypominane m.in. na stronach internetowych urzędów miejskich i urzędów gmin. Kosze uliczne to pojemniki (na odpady) zlokalizowane w przestrzeni publicznej – w pobliżu przystanków, ciągów pieszych i pieszo-rowerowych, na placach zabaw, w parkach. Do pojemników można wrzucać odpady, które powstają w trakcie przemieszczania się użytkowników przestrzeni publicznej. Chodzi głównie o opakowania po żywności (butelki po napojach, kartoniki, papierowe torebki, woreczki foliowe), zużyte bilety czy chusteczki higieniczne. Do ulicznego kosza z odpadami zmieszanymi można także wyrzucić woreczek z psimi odchodami lub – o ile są dostępne – skorzystać z oznaczonych pojemników na odchody zwierzęce. W wielu miejscach piesi i podróżni mają także możliwość skorzystania z koszy do segregacji odpadów.

Korzystanie z koszy ulicznych. Za zaśmiecanie grozi grzywna

Na stronach internetowych wielu urzędów miast pojawia się regularne przypomnienie, że w koszach miejskich nie można umieszczać odpadów komunalnych z gospodarstw domowych, a także pochodzących z działalności gospodarczej. Wyrzucanie tej kategorii odpadów do ulicznego kosza na śmieci stanowi wykroczenie – zgodnie z art. 10 ust. 2a Ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Osoba zaśmiecająca przestrzeń publiczną może spodziewać się nałożenia grzywny zgodnie z art. 145. Kodeksu wykroczeń: „Kto zanieczyszcza lub zaśmieca obszar kolejowy lub miejsca dostępne dla publiczności, a w szczególności drogę, ulicę, plac, ogród, trawnik lub zieleniec, podlega karze grzywny nie niższej niż 500 złotych”.

Powracający problem: Podrzucanie odpadów komunalnych

Powracający problem dla gmin to nie tylko przeładowane śmietniki uliczne, ale również regularne podrzucanie odpadów komunalnych (z gospodarstw indywidualnych i przedsiębiorstw). Podobne wykroczenia w ostatnich latach odnotowano m.in. w Bytomiu, Radomiu i Poznaniu, ale temat dotyczy większości polskich gmin i miast. Jak podają lokalne media, władze Radomia przestrzegły mieszkańców przed porzucaniem dużych worków ze śmieciami bytowymi m.in. na przystankach autobusowych. Przypomniano również, że za podobną działalność - zgodnie z Kodeksem wykroczeń - grozi grzywna i wyjaśniono, że zaobserwowane, podobne incydenty można zgłaszać do straży miejskiej. W niektórych miejscowościach (m.in. w Bytomiu) przypadki podrzucania odpadów komunalnych do koszy ulicznych odnotowano dzięki systemowi miejskiego monitoringu.