Z danych komendy stołecznej wynika, że w trakcie 50 tegorocznych blokad wobec 335 osób funkcjonariusze wszczęli czynności wyjaśniające. Do sądu skierowano 134 wnioski o ukaranie. W toku pozostaje 196 spraw.

– W każdym przypadku naruszenia bezpieczeństwa i porządku publicznego policja będzie podejmowała natychmiastowe i stanowcze działania – zapewania insp. Robert Szumiata, rzecznik stołecznej policji.

Na słowa premiera zareagowali sami protestujący, którzy oskarżyli go o tłumienie prowadzonych demonstracji oraz zapowiedzieli... nasilenie protestów.

„Zdecydował Pan, że walkę o bezpieczną przyszłość rozpocznie od zamykania ust protestującym (...). Gdyby nie protesty „Ostatniego Pokolenia”, mainstreamowe media przestałyby w ogóle rozmawiać o katastrofie klimatycznej. To działacze i działaczki, poświęcając swój czas, swoje ciała, swój komfort i bezpieczeństwo, doprowadzają do tego, że o klimacie nie może być cicho. Choć byłoby to na rękę Pana destrukcyjnej polityce” – czytamy w oświadczeniu demonstrujących.

Opinia dla „Rzeczpospolitej”

prof. Ewa Łętowska, sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku

Protesty Ostatniego Pokolenia z jednej strony są przejawem nieposłuszeństwa obywatelskiego kierowanego względem władzy, ale uwidaczniają też problem polegający na tym, jak pogodzić wolność do demonstracji i nakazu pokojowego protestowania bez wkraczania w wolność innych współobywateli. Z gruntu odrzucić trzeba pomysły wprowadzenia nowego typu przestępstwa w postaci blokowania dróg – to przejaw najgorszego populizmu, obliczonego na skierowanie opinii publicznej przeciw demonstrującym.

Te formy protestu są uciążliwe, ale zaczynanie już nawet nie od zakazu takiej formy protestu, ale wręcz karania za nią, byłoby nieproporcjonalne. W czasach postępującej dywersyfikacji interesów zostaje coraz mniej miejsca na konsens, co rzutuje na wykonywanie prawa do demonstracji. Protestowanie powinno być prowadzone metodami pokojowymi bez użycia siły. Aktywiści siadający przed samochodami nie stosują przemocy, ale uniemożliwiają jednak innym przejazd. A wykonywania praw człowieka kończy się tam, gdzie zaczyna się wolność innych. Demonstracja powinna zwracać uwagę publiczności na protestujących, bo oni przecież chcą pozyskać publiczność wobec doniosłości celu protestu; ale ostrze oporu winno być skierowane w kierunku władzy, państwa, a nie przeciwko współobywatelom. Gdyby taki protest spotkał się z szybką interwencją policji, która bez nadmiernego (czy „przypadkowego”) użycia siły przenosiłaby protestujących na pobocze, a następnie zajmowała się ich spisywaniem czy wystawianiem mandatu za wykroczenie, to byłoby wszystko w porządku. Tyle tylko, że aktywiści chcą też trochę podokuczać obywatelom, dlatego że bez tego będą – oni i ich postulaty – niezauważeni przez media.

Z drugiej strony taka forma protestu prowokuje niechęć, a niekiedy i agresję u osób tkwiących w korkach. Lecz o ile mają one prawo żądać od państwa, w tym przypadku służb, by jak najszybciej udrożnić przejazd, o tyle nie powinni, a i nie mają prawa, w tym wyręczać policji. Protest Ostatniego Pokolenia jest świetnym przykładem wąskiego marginesu gry między protestującymi (chcą zwrócić uwagę władzy i pozyskać społeczeństwo), władzą (musi zachować proporcjonalność w ocenie protestu i jego uciążliwości dla innych obywateli) i obywatelami – którym utrudnia się życie, a których jednocześnie chce się zjednać dla celu protestu. Wielka, trudna nauka trzymania się własnej roli i proporcjonalności.