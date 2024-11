Rzecznik praw dziecka apeluje do ministra finansów. Ta zabawa to hazard

W piśmie rzecznik praw dziecka Monika Horna-Cieślak przypomniała, że jeszcze w listopadzie ubiegłego roku korzystanie z serwisów oferujących usługę losowania tzw. skórek za opłatą do popularnych w sieci gier została przez Ministerstwo Finansów uznana za formę hazardu. W konsekwencji strona ją oferująca została wpisana do rejestru Domen Służących do Oferowania Gier Hazardowych Niezgodnie z Ustawą.

Reklama

– Z niepokojem stwierdzam, że mimo podjęcia przez resort finansów działań mających uniemożliwić młodym dostęp do tych gier, do Biura RPD wpływają zgłoszenia, informujące o istnieniu tego typu stron –poinformowała rzecznik praw dziecka.

Deklaracja pełnoletności bez faktycznej weryfikacji wieku

Wyjaśniła, że choć regulamin strony w pierwszym zdaniu informuje, że jest przeznaczona wyłącznie dla osób pełnoletnich, młodzi ludzie mogą bez problemu założyć tam konto. Jedyną barierą wejścia jest bowiem deklaracja pełnoletności, bez faktycznej weryfikacji wieku.

W związku z tym Monika Horna-Cieślak zwróciła się do ministra finansów o dodanie wskazanej strony do rejestru Domen Służących do Oferowania Gier Hazardowych Niezgodnie z Ustawą oraz monitorowanie nowopowstałych domen umożliwiających dzieciom i młodzieży dostęp do hazardu oraz ich niezwłoczne blokowanie.



Przypomnijmy, iż zgodnie z obowiązującymi przepisami, w grach hazardowych, z wyjątkiem loterii fantowych oraz loterii promocyjnych, mogą uczestniczyć wyłącznie osoby, które ukończyły 18 lat (art. 27 ustawy o grach hazardowych).