Firma nie ukryje stosowania AI? Związkowcy triumfują, biznes się niepokoi

– Zostały one już zakończone i resort pracy przygotuje teraz projekt ustawy implementującej. Powinniśmy na niego poczekać, zamiast wprowadzać rozwiązania, które za jakiś czas i tak będą wymagały zmiany – wskazuje ekspertka FPP.

Podkreśla, że omawiany projekt nie zawiera definicji „algorytmu” i „sztucznej inteligencji”.

– Nie odnosi się on też do kwestii ochrony danych osobowych czy tajemnicy przedsiębiorstwa, co ma kluczowe znaczenie z punktu widzenia firm i budzi największe obawy – dodaje.

AI w firmie. Mamy prawo wiedzieć, jaka sztuczna inteligencja jest używana przez pracodawcę

Inaczej omawianą kwestię oceniają związkowcy. Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych wskazało, że istnieje pilna potrzeba wprowadzenia odpowiednich reguł, które unormują sposób wykorzystania sztucznej inteligencji w środowisku pracy.

„Pracodawcy coraz częściej delegują swoje uprawnienia na rzecz algorytmów cyfrowych, co prowadzi do sytuacji, gdy to nie ludzie, lecz stworzone przez nich programy decydują o zatrudnieniu lub kontroli pracowników, ich awansach i zwolnieniach, a także ocenach pracowniczych i premiach” – wskazał związek.