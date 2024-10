Co dalej z inicjatywą ministry Kotuli? Rząd nie potrzebuje jednomyślności

Kiedy projekt jest rządowy?

– Zwykle o „projekcie rządowym” mówimy wtedy, gdy z adnotacją prezesa Rady Ministrów wpłynie do Sejmu. Jednak potocznie przyjęło się, że projektem rządowym nazywamy również m.in. wszystkie inne projekty ustaw czy aktów wykonawczych wpisane na wniosek poszczególnych ministrów do wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów i skierowane do konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych. Choć do zatwierdzenia przez Radę Ministrów jeszcze daleka droga, to mówienie w takich wypadkach o projekcie rządowym nie jest w żaden sposób nadużyciem – mówi Ewa Polkowska, prezes Polskiego Towarzystwa Legislacji.

Jak wskazuje, podobnie rzecz się ma z projektami poselskimi. – Kiedy dana komisja sejmowa lub posłowie pracują nad założeniami do jakiegoś projektu, to dopiero od momentu przyjęcia go przez komisję w głosowaniu mówimy o projekcie komisyjnym lub poselskim, co nie zmienia faktu, że od początku, gdy jest on procedowany, w dużym uproszczeniu można powiedzieć, że jest to projekt poselski, bo posłowie nad nim pracują - dodaje ekspertka.

Czy rząd może przyjąć projekt ustawy przy sprzeciwie części członków RM

Wypowiedź polityka PSL miała podkreślić fakt, że nie wszyscy członkowie rządu będą popierać ten projekt ustawy. Jednak Rada Ministrów jest organem kolegialnym, który do podjęcia decyzji nie potrzebuje wcale jednomyślności.

Zgodnie ze wspomnianym regulaminem prac rządu Rada Ministrów, po rozpatrzeniu projektu może:

- przyjąć go bez zmian