Prokuratura: przyznanie azylu to nie przeszkoda do przeprowadzenia procedury ENA

W środowym komunikacie podano, iż aktualnie poszukiwania są kontynuowane na podstawie europejskiego nakazu aresztowania wydanego przez Sąd Okręgowy w Warszawie w dniu 19 grudnia 2024 r., co stanowi podstawę do jego zatrzymania na terytorium państw strefy Schengen. Polityk jest poszukiwany także na podstawie krajowego listu gończego, uprawniającego do zatrzymania na terytorium Polski.

W ocenie polskiej prokuratury przyznanie prawa azylu nie stanowi przeszkody do rozpoczęcia i przeprowadzenia procedury przekazania w trybie Europejskiego Nakazu Aresztowania (ENA). „Prokurator Generalny Adam Bodnar i prokuratorzy z Zespołu Śledczego Nr 2 Prokuratury Krajowej podejmują działania mające na celu wyjaśnienie okoliczności z powodu których władze węgierskie nie wdrożyły procedury przekazania podejrzanego Marcina R. na podstawie europejskiego nakazu aresztowania. W sprawę zaangażowano instytucje Unii Europejskiej powołane do koordynacji działań pomiędzy organami sądowym państw członkowskich w zakresie stosowania instrumentów współpracy międzynarodowej w sprawach karnych, a także usprawnienia tej współpracy, tj. Europejską Sieć Sądowniczą i Eurojust” - czytamy w komunikacie Prokuratury Krajowej.