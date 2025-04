Poseł PiS Dariusz Matecki dłużej w areszcie? Jest wniosek prokuratury

Przypomnijmy, że poseł Dariusz Matecki (zgodził się na ujawnianie nazwiska i wizerunku) został zatrzymany przez ABW w piątek, 7 marca. Prokurator przedstawił mu zarzuty popełnienia sześciu przestępstw. Przesłuchany w charakterze podejrzanego poseł nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów i złożył wyjaśnienia, w tym również co do treści stawianych zarzutów. Jak informował wówczas rzecznik prasowy Prokuratury Krajowej prok. Przemysław Nowak, wyjaśnienia są w dużej części sprzeczne z pozostałym zgromadzonym w sprawie materiałem dowodowym.

Następnego dnia Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa wydał postanowienie o aresztowaniu posła PiS na dwa miesiące (sąd podzielił obawy prokuratury, że w sprawie zachodzi obawa matactwa procesowego). Jak podaje radio RMF FM 23 kwietnia w sądzie okręgowym zostanie rozpatrzone zażalenie na to postanowienie.

Dwumiesięczny termin aresztowania upływa 6 maja. Z informacji rozgłośni wynika, że do sądu trafił wniosek o przedłużenie aresztu o kolejny miesiąc, do 5 czerwca.

Uzasadniając wniosek o przedłużenie aresztowania, prokurator stwierdził, że nadal aktualna jest ogólna przesłanka stosowania ww. środka (czyli duże prawdopodobieństwo popełnienia zarzucanych przestępstw), groźba surowej kary (Dariuszowi Mateckiemu grozi do 10 lat więzienia) oraz jedna z przesłanek szczególnych w postaci obawy matactwa, czyli utrudniania postępowania – czytamy w serwisie rmf24.pl.