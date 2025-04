Prezes TK napisał do Adama Bodnara. Znów ws. „zamachu stanu"

Pismo opublikowane w poniedziałek na stronie Trybunału, nosi datę 27 marca 2025 r. Prezes TK podkreśla w nim, że nie zgadza się z prokuratorem generalnym Adamem Bodnarem, iż nie ma przesłanek, by postępowaniem ws. „zamachu stanu” miał zajmować się zastępca Prokuratora Generalnego do spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji. O to prezes TK zwrócił się w liście do Prokuratora Generalnego jeszcze w lutym po tym, jak rzeczniczka prasowa Prokuratora Generalnego poinformowała, że postępowanie poprowadzi Prokuratura Okręgowa w Warszawie.

"(...) domagam się od Pana na podstawie art. 9 § 2 kpk, aby wszystkie czynności procesowe we wskazanym śledztwie podejmowane były wyłącznie przez legalnie powołanych Zastępców Prokuratora Generalnego – w tym wypadku, po bezprawnym zawieszeniu przez Pana Zastępcy Prokuratora Generalnego Michała Ostrowskiego, przez Zastępcę Prokuratora Generalnego do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Beatę Marczak" – napisał Bogdan Święczkowski w liście z 26 lutego do Adama Bodnara.

W najnowszym piśmie do PG prezes TK twierdzi, że nie było jego intencją wskazywanie konkretnego prokuratora, lecz przekazanie sprawy do prowadzenia prokuratorowi do Departamentu ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji, która – jego zdaniem – jest właściwa ze względu na treść zawiadomienia i zarzutów w nim podniesionych. I ponowił wniosek w tej sprawie. Tym razem Bogdan Święczkowski zaznaczył, że śledztwo „powinno być nadzorowane” przez Zastępcę Prokuratora Generalnego do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Beatę Marczak z uwagi na charakter i wagę sprawy.

„Ponowny wniosek Prezesa TK w tym przedmiocie ma na celu dochowanie najwyższych standardów rzetelności i niezależności w prowadzonym śledztwie” - czytamy w komunikacie TK.