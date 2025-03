O co prokuratura chce oskarżyć posła Dariusza Mateckiego

Matecki podejrzewany jest przez prokuraturę o popełnienie sześciu przestępstw w związku z nieprawidłowościami w Funduszu Sprawiedliwości oraz z zatrudnieniem go w Lasach Państwowych. Są one zagrożone karą do 10 lat pozbawienia wolności.

Według śledczych, Matecki uczestniczył w ustawianiu konkursów na dotacje z Funduszu Sprawiedliwości i wyprowadzaniu publicznych pieniędzy do powiązanych z nim organizacji – Stowarzyszenia Fidei Defensor i Stowarzyszenia Przyjaciół Zdrowia, a także podjął działania w celu "osiągnięcia korzyści majątkowej i osobistej, zmierzających do wskazania wbrew zasadom ogłoszonego konkursu określonych organizacji jako tych, które mają otrzymać dotację celową". Zdaniem prokuratury zatrudnienie Mateckiego w Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie w latach 2020–2023 było fikcyjne.

Poseł PiS twierdzi, że jest niewinny, a prokuratura stawia mu zarzuty "na osobiste zlecenie Donalda Tuska".