Z szóstej edycji raportu „Sytuacja dowodów elektronicznych w UE 2024 r.” przeprowadzonego w ramach projektu SIRIUS przez Eurojust, Europol i Europejską Sieć Sądowniczą, wynika, że w 2023 r. liczba wniosków o ujawnienie danych, skierowanych przez organy UE do ośmiu największych dostawców usług, wzrosła o ponad 20 proc. względem roku poprzedniego (z 219 tys. do 267 tys.). Tendencja wzrostowa trwa zresztą od 2018 r., gdy raport ukazał się po raz pierwszy – wówczas było to tylko nieco ponad 87 tys. wniosków. Badanie obejmuje wnioski kierowane do takich podmiotów, jak Google (128 tys.), Meta (100 tys.) czy Snapchat (22,4 tys.), a także TikTok, Yahoo, Airbnb, LinkedIn i Reddit.

Dowody z platform internetowych. Polska na podium w liczbie wniosków, ale skuteczność nieco poniżej średniej

Liderem w tej kwestii – co nie dziwi, są Niemcy jako najludniejsze państwo UE (ponad 125 tys. wniosków). Drugie miejsce z trzykrotnie słabszym wynikiem ma Francja (niemal 40 tys.). Polska zajmuje trzecie miejsce, z niemal 30 tys. wniosków, znacznie wyprzedzając Hiszpanię (17,4 tys.) oraz Włochy (8,8 tys.), mimo że kraje te mają większą od nas liczbę ludności.

Podobnie sytuacja wygląda, jeśli chodzi o tzw. wnioski pilne (gdy istnieje groźba szkody lub poważnych obrażeń danej osoby), których w całej UE było w 2023 r. niemal 22 tys. (przyrost o 17 proc. rok do roku). Tu jednak prowadzi Francja (15 tys. wniosków), deklasując Niemcy (3 tys.). Polska znów jest trzecia z liczą 811 wniosków. Raport wskazuje też, że systematycznie rośnie skuteczność wniosków (tj. odsetek przypadków zakończonych uzyskaniem żądanych informacji). Średnia unijna w 2018 r. wynosiła 50 proc., dziś jest to 74 proc. Tymczasem dla naszego kraju wskaźnik ten wynosi 71 proc. (co ciekawe, wyprzedzamy Francję, która ma wynik 68 proc.).

Dowody elektroniczne – jakich spraw dotyczą, co pozwalają wykazać?

Prokurator Adam Makosz z Prokuratury Rejonowej w Łukowie potwierdza, że w ostatnich kilku latach nastąpił zauważalny wzrost liczby przestępstw popełnianych za pośrednictwem internetu. Siłą rzeczy do wykrycia ich sprawców konieczne jest wykorzystanie danych z z sieci.