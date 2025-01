Gwałt i zabójstwo Lizy w centrum Warszawy: prokuratura chce dożywocia

Adwokat nie zgadza się z tezą o niepoczytalności i – powołując się na opinie biegłych – ocenił, że „wydają się być jednoznaczne”. Pytany o postawę Doriana S. mecenas podkreślił, że w trakcie mów końcowych, młody mężczyzna wyraził skruchę.

„Słowa skruchy nie wrócą życia Lizawiecie”

Sceptyczna co do tej kwestii jest mec. Kamila Ferenc, przedstawicielka Fundacji Przeciw Kulturze Gwałtu , według której słowa skruchy padły „być może dlatego, że jest to przyjęta linia obrony”.

– Natomiast słowa skruchy nie wrócą życia Lizawiecie, która tak naprawdę powinna być teraz w centrum zainteresowania, tak jak bezpieczeństwo innych kobiet – dodała adwokatka. – Mam nadzieję, że ten proces będzie niejako hołdem złożonym Lizawiecie i przekierowaniem myślenia na to, że jako społeczeństwo powinniśmy być może mocniej potępić ten rodzaj znormalizowanego myślenia, że kobieta jest kawałkiem ciała, po które można sięgnąć – skonkludowała.

Liza zgwałcona przy świadkach w centrum Warszawy. Zmarła w szpitalu

Pod koniec lutego ub.r. sprawa 25-letniej Lizy poruszyła opinię publiczną i doprowadziła do rozpoczęcia społecznej debaty na temat bezpieczeństwa kobiet. Przez ulice stolicy przeszedł marsz milczenia przeciwko przemocy wobec nich.

Dziewczyna została zaatakowana podczas nocnego powrotu do domu, w samym centrum miasta – w bramie kamienicy przy ul. Żurawiej, gdzie mieszkała. Sprawca dusił ją i zgwałcił, a następnie zostawił rozebraną na mrozie.