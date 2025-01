Prokuratura: to było oszustwo komputerowe. Sąd: mniejszej wagi

Ostatecznie kwalifikacja, jaką przyjęła prokuratura, a następnie sąd, była jeszcze inna. Jak informuje portal Onet.pl, Prokuratura Rejonowa Warszawa Żoliborz – w swoim akcie oskarżenia – zastosowała wobec kobiety inny paragraf niż ten, którym groziła jej policja. Według śledczych to, co zaszło w dyskoncie, nie było oszustwem – ale oszustwem komputerowym. A to inne przestępstwo i inny możliwy wymiar kary: maksymalnie do pięciu lat więzienia.

Kobieta została ukarana grzywną w wysokości 700 zł. Sąd ustalił, "iż w czasie popełnienia zarzucanego oskarżonej przestępstwa jej zdolność rozpoznania znaczenia czynu i pokierowania swoim postępowaniem była w znacznym stopniu ograniczona". Ponadto – zgodnie z treścią wyroku – oszustwo komputerowe w warszawskim dyskoncie "stanowi wypadek mniejszej wagi".

Co mówi przepis Oszustwo komputerowe Art. 287 Kodeksu karnego:

§ 1. Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub wyrządzenia innej osobie szkody, bez upoważnienia, wpływa na automatyczne przetwarzanie, gromadzenie lub przekazywanie danych informatycznych lub zmienia, usuwa albo wprowadza nowy zapis danych informatycznych, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

§ 2. W wypadku mniejszej wagi, sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

§ 3. Jeżeli oszustwo popełniono na szkodę osoby najbliższej, ściganie następuje na wniosek pokrzywdzonego.