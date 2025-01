Ścigany za cudze wykroczenie stracił bilet na samolot

Sprostowanie zamiast kasacji

Biuro Pełnomocnika Terenowego RPO we Wrocławiu podjęło się interwencji i poprosiło sąd o akta sprawy. Sąd odpowiedział, że po informacji o błędzie z własnej inicjatywy przesłał je Prokuratorowi Generalnemu z wnioskiem o wniesienie kasacji. Prokuratura odmówiła wskazując, że skoro doszło do pomyłki, to zachodzą poważne wątpliwości co do prawomocności wyroku, ponieważ nigdy nie został on doręczony wskazanej w nim osobie. A gdyby nawet przyjąć, że jest on prawomocny, to wykazane nieprawidłowości wskazują nie na konieczność wniesienia kasacji, lecz wznowienia postępowania.

Analiza akt sprawy pozwoliła ustalić ponad wszelka wątpliwość, że dane w wyroku wskazywały na osobę niewinną. Upłynął jednak termin umożliwiający wznowienie sprawy ze względu na ujawnienie nowych okoliczności, skupiono się na kwestii prawomocności wyroku, co otwierałoby drogę do kasacji. Sąd uznał, że wyrok jest prawomocny, gdyż co prawda zawierał błędne dane sprawcy (PESEL i imiona rodziców), ale został przesłany pod adresem rzeczywistego sprawcy. Sąd zadeklarował równocześnie możliwość naprawienia wyroku poprzez wydanie zarządzenia o zwrocie zasądzonej kwoty 300 zł, a także postanowienia o sprostowaniu oczywistej pomyłki pisarskiej w wyroku. Nastąpiło to w lipcu i październiku 2024 r.

- W realiach tej sprawy wydanie postanowienia o sprostowaniu oczywistej pomyłki pisarskiej co do numeru PESEL i imion rodziców osoby wskazanej w wyroku może budzić wątpliwości. Niemniej działania w sprawie były podporządkowane w pierwszym rzędzie dążeniu do doprowadzenia do sytuacji, w której niewinny obywatel nie będzie figurował jako skazany. Cel ten został osiągnięty, choć po dłuższym czasie niż należało tego oczekiwać - informuje RPO.

Niesłusznie obwinionemu mężczyźnie przysługuje możliwość wniesienia pozwu o odszkodowanie i zadośćuczynienie przeciwko Skarbowi Państwa.