Obraz niespełna cztery lata temu trafił na internetową aukcję, z której zysk zasilić miał zbiórkę na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Autorem oryginału był francuski malarz William-Adolphe Bouguereau, zaś na jego „przerobionej” wersji, zamiast Jezusa trzymanego przez Matkę Boską, umieszczono postać Kermita – pluszowej żaby znanej z programu Muppet Show.

Aukcja oburzyła środowiska konserwatywne. Zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa złożyło Centrum Ochrony Chrześcijan; prokuraturę zaalarmował też ówczesny wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski. Ostatecznie sprawa trafiła do sądu, a użytkownik, który wystawił przedmiot na licytację, został oskarżony o obrazę uczuć religijnych, za co – zgodnie z kodeksem karnym – w przypadku uznania winy grozi do dwóch lat pozbawienia wolności.

Kontrowersyjna „przeróbka” nie oznacza obrazy uczuć religijnych

Sąd wyjaśnił, że jako obrazę uczuć religijnych należy rozumieć emocjonalną reakcję danej osoby na zachowanie poniżające np. znak, symbol czy osobę - nośnik wartości religijnych. Może temu towarzyszyć poczucie naruszenia godności, uczucie zawstydzenia, zażenowania czy smutku. Jednak przypomniał, że znieważenie musi mieć charakter obiektywny. A tej sprawie – zdaniem sądu – oskarżonemu nie można przypisać nawet zamiaru ewentualnego popełnienia takiego czynu. - Nie można go utożsamiać z samym lekceważeniem, brakiem oczekiwanego przez daną grupę wyznaniową szacunku czy wyrażaniem negatywnych ocen – doprecyzował.

Ponadto sąd wziął pod uwagę, że sprzedający zakończył aukcję po tym, jak od innych użytkowników zaczął dostawać wiadomości wskazujące, że jego działanie może obrazić ich uczucia, mimo że na kupno przedmiotu miał już chętnych. Przerabiając obraz – ze sprzedaży którego pieniądze zasilić miały aukcję na rzecz dzieci – wykorzystał też postać, która jemu osobiście kojarzy się z dzieciństwem.