Fundacja ojca Tadeusza Rydzyka straciła wsparcie prokuratury w procesie karnym

Prokuratura zmienia swoje spojrzenie na sprawę

W marcu 2022 r. z trojga członków zarządu Fundacji Lux Veritatis sąd uznał za winną Lidię Kochanowicz-Mańk, którą skazał na 3 miesiące pozbawienia wolności w zawieszeniu wykonania wyroku na rok. Jeśli chodzi o pozostałych oskarżonych - Jana Króla i Tadeusza Rydzyka, sąd uznał ich za niewinnych. Od początku procesu wszyscy członkowie zarządu twierdzili, że za udostępnienie informacji odpowiada Kochanowicz-Mańk.

Po pół roku Sąd Okręgowy w Warszawie w drugiej instancji uchylił jednak ten wyrok. Watchdog wniósł od tej decyzji kasację do Sądu Najwyższego, gdzie jak przypomina portal "Wirtualna Polska" - prokuratura nadal nieugięcie walczyła o to, by sprawę zakończyć i by już nikt nie został pociągnięty do odpowiedzialności. Upierała się, że Watchdog nie mógł wnieść tej kasacji, bo nie był do tego uprawniony.



Zwrot nastąpił w ostatnich dniach. Prokuratura poinformowała, że nie ma już żadnych powodów, dla których prokurator miałby dalej uczestniczyć w tym postępowaniu.

Co więcej, Prokuratura Krajowa stwierdziła, że w tym sporze "interes społeczny w sposób efektywny chroniony jest działaniami Stowarzyszenia Sieć Obywatelska Watchdog Polska, które w swych celach statutowych ma między innymi działanie na rzecz swobodnego dostępu do informacji publicznej oraz na rzecz efektywnego, praworządnego, przejrzystego i otwartego na kontrolę obywatelską gospodarowania majątkiem publicznym".