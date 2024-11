Sąd zdecydował ws. zatrzymania Marcina Romanowskiego. "Prokuratura naruszyła prawo"

Mec. Bartosz Lewandowski poinformował na platformie X, iż zgodnie z czwartkowym orzeczeniem sądu „prokuratura naruszyła prawo wydając postanowienie o przeszukaniu osoby posła Marcina Romanowskiego (poseł został rozebrany i przeszukany na polecenie prokuratora) oraz przeszukania jego pomieszczeń mieszkalnych i uchylił orzeczenie prokuratora”.

Prawnik zapowiedział, iż w związku z tym Romanowski będzie domagał się od Skarbu Państwa kwoty 200 tys. zł tytułem zadośćuczynienia. "Cała kwota uzyskana od Skarbu Państwa zostanie przekazana na zakup sprzętu dla Ochotniczej Straży Pożarnej na terenach dotkniętych powodzią, aby środki te służyły ratowaniu osób pokrzywdzonych oraz ofiar wypadków" - dodał.



W przyszłym tygodniu p saosiedzenie ws. aresztu dla posła PiS Marcina Romanowskiego

Przypomnijmy, że poseł Romanowski został zatrzymany 15 lipca, postawiono mu 11 zarzutów karnych w związku z nieprawidłowościami w Funduszu Sprawiedliwości (od przekroczenia uprawnień po udział w zorganizowanej grupie przestępczej). Prokuratura wnioskowała także do sądu o wyrażenie zgody na tymczasowe aresztowanie podejrzanego na trzy miesiące. Sąd nie uwzględnił jednak wniosku prokuratury i nakazał natychmiastowe zwolnienie zatrzymanego dzień wcześniej posła. Powodem był fakt, że choć Sejm uchylił mu immunitet parlamentarny, to jest on jeszcze chroniony immunitetem jaki przysługuje członkom Parlamentarnego Zgromadzenia Rady Europy.

Na początku października Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy w Strasburgu uchyliło immunitet członka tego organu, jaki przysługiwał Romanowskiemu. Prokuratura ponownie przedstawiła politykowi PiS zarzuty i skierowała do sądu wniosek o 3-miesięczny areszt. Decyzja w tej sprawie zostać podjęta w przyszłym tygodniu.