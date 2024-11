Łapówka z Odessy za dyplomy Collegium Humanum. Sensacyjne ustalenia prokuratury

Jak przekazała prok. Katarzyna Calów-Jaszewska z działu prasowego PK, 29 października 2024 roku w siedzibie dawnego Collegium Humanum funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali trzy obywatelki Ukrainy, tj. Larysę R, Viktorię H. i Yanę T. w trakcie popełniania przestępstw o charakterze korupcyjnym. Kobiety domagały się wydania dyplomów potwierdzających ukończenie studiów wyższych dla ponad 60 osób osób. Jednocześnie usiłowały wręczyć rektorowi tej uczelni korzyść majątkową w wysokości 40 tysięcy dolarów w zamian za wystawienie poświadczających nieprawdę kart okresowych osiągnięć studenta (przebiegu studiów) oraz dyplomów ukończenia studiów wyższych.

Trzy nauczycielki z torbą dolarów dla rektora Collegium Humanum

- Prokurator ze śląskiego pionu Przestępczości Zorganizowanej Prokuratury Krajowej przedstawił kobietom zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, której celem było m.in. poświadczanie nieprawdy w dokumentach w zamian za korzyści majątkowe w dawnej uczelni Collegium Humanum. Po przesłuchaniu podejrzanych, które złożyły wyjaśnienia w sprawie, prokurator zastosował środki zapobiegawcze o charakterze wolnościowym w postaci poręczenia majątkowego w kwocie po 150 tys. zł oraz zakazu opuszczania kraju połączonego z zatrzymaniem paszportu do czasu wpłacenia poręczenia majątkowego – informuje prok. Calów-Jaszewska

Z ustaleń śledztwa wynika, że zatrzymane kobiety to nauczycielki akademickie z Odessy. Brały one udział w zorganizowanej grupie przestępczej, założonej i kierowanej przez Pawła Cz., w ramach której uprzednio wielokrotnie uzyskiwały poświadczające nieprawdę dokumenty z Collegium Humanum. Onet donosi, że nauczycielki przyjechały do Polski, bo nie mogły się do niego dodzwonić do Pawła Cz, który od lutego przebywa w Areszcie Śledczym w Katowicach, bo sąd co kilka miesięcy przedłuża mu areszt tymczasowy.

W wyniku przeszukania pomieszczeń hotelowych funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego zabezpieczyli gotówkę w kwocie 40 tys. USD oraz dane ponad 60 osób, które miały uzyskać poświadczające nieprawdę dokumenty, choć w rzeczywistości nie studiowały na Collegium Humanum.