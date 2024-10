Marcin Romanowski w prokuraturze. Obrońca przekazał nowe informacje

Przypomnijmy, iż zespół śledczy nr 2, który prowadzi wielowątkowe śledztwo w sprawie nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości, w ubiegły poniedziałek chciał postawić Marcinowi Romanowskiemu zarzuty raz jeszcze po tym, jak Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy uchyliło posłowi immunitet 2 października (drugi, ponieważ pierwszy, krajowy, uchylił mu Sejm).

Romanowski był już zatrzymany w tej sprawie w połowie lipca, zarzuty usłyszał – prokuratura jednak zbagatelizowała sprawę jego immunitetu europejskiego.

W ubiegły poniedziałek poseł PiS nie stawił się w prokuraturze, tłumacząc się zagranicznym wyjazdem na Węgry w celach naukowych. Jednocześnie jego obrońca powołał się „na szereg przeszkód formalnych związanych z niemożnością przeprowadzenia przez Prokuraturę czynności".

Zdaniem mec. Bartosza Lewandowskiego, „prokuratura chce w ten sposób zalegalizować swoje bezprawne czynności”. – W polskich przepisach nie ma czegoś takiego, jak nieskuteczność przeprowadzenia czynności. Więc mimo iż Marcina Romanowskiego w chwili stawiania mu zarzutów chronił immunitet, co zostało zbagatelizowane, nie można uznać, że ta czynność, choć bezprawna, nie nastąpiła. A więc jest on osobą podejrzaną, co do 27 września prokuratura potwierdzała. Złożyliśmy wniosek o umorzenie postępowania. Uważamy, że istnieją przesłanki formalne, które nie pozwalają na kontynuację tego śledztwa – mówił „Rzeczpospolitej” mec. Lewandowski. Obrońca podważa bowiem legalność funkcji prokuratora krajowego Dariusza Korneluka (to on przedłużył śledztwo w tej sprawie), po orzeczeniu Sądu Najwyższego.



Marcin Romanowski: Mamy w mojej sprawie ciąg przestępstw

Drugi termin przesłuchania wyznaczono na 15 października. Kilka minut przed godziną dziewiątą Romanowski, który w latach 2019-2023 był wiceszefem MS nadzorującym Fundusz Sprawiedliwości, pojawił się przed budynkiem prokuratury. W rozmowie z dziennikarzami powiedział, że jego obecność „nie oznacza, że legitymizuje te bezprawne działania, ponieważ mamy do czynienia z fałszywym prokuratorem krajowym”. - Mamy w mojej sprawie ciąg przestępstw, chociażby pozbawienie mnie wolności w sposób bezprawny w lipcu 2024 roku – podkreślił.