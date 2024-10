Obywatel Palikot i afery gospodarcze. Co musi zmienić się w prawie?

adwokat, obrońca Janusza Palikota

Andrzej Malicki

Tymczasowe aresztowanie powinno być stosowane jako środek ostateczny, gdy inne środki zapobiegawcze nie są wystarczające w danej sprawie, a nie w sposób zautomatyzowany, jak to ma często miejsce w Polsce. Inne środki, np. dozór policyjny czy zakaz opuszczania kraju, mogą skutecznie zabezpieczyć postępowanie przygotowawcze przed bezprawną ingerencją podejrzanych. Niestety, prokuratura nader często woli korzystać z tymczasowego aresztowania, bo ułatwia jej to pracę, a stosowanie tego środka staje się po prostu handlem wolnością. Prokuratura powinna też rozważyć, czy pozbawienie wolności menedżera, odnoszącego przez wiele poprzednich lat sukcesy gospodarcze, jest w interesie osób pokrzywdzonych. Przecież biznesmen na wolności na ogół wykorzystuje swoje talenty do zarabiania pieniędzy, a to zwiększa prawdopodobieństwo spłaty wierzycieli. Biznesmen za kratami nie może nic zrobić w tym kierunku.