– Jedno te osoby łączy: poczucie, że wymiar sprawiedliwości w sprawach rodzinnych od dekad jest w głębokiej zapaści. Postępowania sądowe trwają za długo, nie ma psychologów i psychiatrów, na opinię OZSS-ów (opiniodawczych zespołów specjalistów sądowych – red.) czeka się od kilku do kilkunastu miesięcy. A to dopiero preludium do wydania postanowienia przez sąd – zauważyła.

W częściowym przynajmniej rozwiązaniu tych problemów ma pomóc powołana w ministerstwie komisja kodyfikacyjna prawa rodzinnego, pracująca m.in. nad reformą OZSS-ów i usprawnieniem pracy sądów rodzinnych, a także zmianą przepisów dotyczących władzy rodzicielskiej i procedury odbioru dzieci.