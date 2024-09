Czytaj więcej Prawo karne Niesłusznie spędził w więzieniu 18 lat. Historia Tomasza Komendy wstrząsnęła Polską W wieku 46 lat zmarł Tomasz Komenda, który został niesłusznie skazany na 25 lat więzienia za gwałt i zabójstwo nastolatki. Do zbrodni doszło w Miłoszycach. W więzieniu spędził 18 lat. Za błędy polskiego wymiaru sprawiedliwości sąd przyznał Tomaszowi Komendzie blisko 13 mln zł zadośćuczynienia i odszkodowania.

Ponowne działania prokuratury ws. Wojciecha Pyłki

W czwartek 19 września poinformowano, że prokurator Generalny Adam Bodnar polecił przeprowadzenie gruntownej analizy akt postępowania w sprawie przeciwko Wojciechowi Pyłce. - Ponowna ocena tego postępowania i prawidłowości zapadłych orzeczeń ma m.in. udzielić odpowiedzi na pojawiające się w przestrzeni medialnej wątpliwości, czy Wojciech Pyłka jest sprawcą przypisanego mu przestępstwa zabójstwa – wyjaśnia prok. Anna Adamiak, rzecznik prasowy prokuratora generalnego.

Jak czytamy w komunikacie, ze wstępnych ustaleń wynika, iż prawomocny wyrok Sądu Okręgowego w Świdnicy został już poddany kontroli Sądu Najwyższego wskutek wniesionej przez obrońcę Wojciecha Pyłki kasacji. Sąd Najwyższy uznał wniesiony środek zaskarżenia za bezzasadny i dwukrotnie nie znalazł podstaw do wznowienia postępowania zakończonego prawomocnym wyrokiem. Wnioski w tym przedmiocie złożył obrońca oskarżonego powołując się na nowe dowody i okoliczności, nieznane sądowi rozpoznającemu sprawę, a mające świadczyć na korzyść skazanego.

W komunikacie podkreślono, że wcześniejsze decyzje o braku podstaw do wniesienia kasacji przez Prokuratora Generalnego nie pozbawiają Adama Bodnara uprawnienia do ewentualnego skierowania tego nadzwyczajnego środka zaskarżenia na korzyść skazanego, a tym bardziej nie zamykają drogi do ponownej oceny, czy w sprawie doszło do rażącego i mającego istotny wpływ na treść rozstrzygnięcia naruszenia prawa, co powinno skutkować wzruszeniem w postępowaniu kasacyjnym prawomocnego wyroku skazującego Wojciecha Pyłkę.