Prokuratura rozliczy wydatki z czasów Prawa i Sprawiedliwości? Będzie audyt

Skąd pomysł na stworzenie wspomnianego zespołu?

Reklama

Powołanie jest efektem realizacji obietnic prokuratora generalnego Adama Bodnara, a potem kandydującego na stanowisko prokuratora krajowego Dariusza Korneluka, którzy zapewniali, że przeprowadzenie audytu wszystkich kontrowersyjnych spraw i decyzji z lat 2016–2023 w prokuraturze jest ich zobowiązaniem. Przez lata słyszeliśmy w przestrzeni publicznej informacje o budzących wątpliwości postępowaniach oraz decyzjach procesowych wydanych w jednostkach organizacyjnych prokuratury. Niejednokrotnie były one odbierane jako polityczne. Musimy mieć świadomość, że o wielu decyzjach nawet nie słyszeliśmy, bo zapadały w zaciszu gabinetów usłużnych prokuratorów lub szefów jednostek. Proces zmian w prokuraturze zmierza do tego, aby to profesjonalizm prokuratorów i zgromadzony materiał dowodowy decydował o kształcie sprawy i jej rozstrzygnięciu. Przyszedł zatem czas, aby dokonać analizy tych postępowań i przedstawić opinii publicznej informację o prawidłowości ich prowadzenia i rozstrzygnięcia.

O jakie sprawy polityczne chodzi?

Zakres przedmiotowy jest bardzo rozległy, liczba postępowań również. Często wystarczyłoby prześledzić informacje medialne, aby zorientować się, jakie sprawy będą badane. Wiele z nich budziło kontrowersje i emocje. Trzeba jednak zwrócić uwagę, iż będą to sprawy zakończone, bo te w biegu podlegają regułom nadzoru służbowego i instancyjnego. Warto może zwrócić uwagę, iż poprzednia władza sterująca prokuraturą potrafiła upolitycznić różne sprawy i to niezależnie od tego, czy dotyczyły bezpośrednio polityków. Chodzi o postępowania dotyczące kwestii pozapolitycznych, które zyskiwały szczególny walor i zainteresowanie, bądź to w celu wzmocnienia wizerunku zarządzających wymiarem sprawiedliwości, bądź też wykorzystania określonego problemu dla celów propagandowych. Nie wpływało to pozytywnie na jakość postępowania.