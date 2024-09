Czy Sebastian M. kiedykolwiek wróci do Polski?

Myślę, że tak, ale nie liczyłbym na szybki powrót. W dużej mierze zależeć to będzie od tego, na ile samo wydanie będzie pożyteczne dla ZEA, czyli kwestie pozaprawne, jak to z ekstradycję bywa. Ostatnie lata pokazują, że jeśli chodzi o interwencje polskich władz dotyczące uwolnienia i sprowadzenia do kraju obywateli polskich zatrzymanych w krajach arabskich, to wiele czasu musi upłynąć, by były one skuteczne.

Mariusz Paplaczyk był autorem skarg konstytucyjnych do Trybunału Konstytucyjnego dotyczących przepisów ENA, a także obrońcą Jakuba T., Polaka skazanego w 2008 r. w Wielkiej Brytanii za gwałt na dożywocie. Sprawa doprowadziła do wydania przez Sąd Najwyższy dwóch uchwał dotyczących wykonywania w Polsce orzeczeń sądowych krajów UE, a także do zmian w prawie karnym