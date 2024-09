Były dziennikarz śledczy aresztowany za rozbój

- Śląscy policjanci zatrzymali czterech mężczyzn podejrzanych o rozbój z użyciem niebezpiecznych narzędzi – powiedział polsatnews.pl oficer prasowy KMP w Zabrzu asp. Sebastian Bijok.

Do zdarzenia miało dojść 12 sierpniu na parkingu jednego ze sklepów w Zabrzu. Sprawcy spotkali się tam z pokrzywdzonym - właścicielem firmy medycznej. Używając noża oraz przedmiotu przypominającego broń palną zmusili go do przelania na wskazane konto kwoty blisko miliona złotych.

Do zatrzymania sprawców doszło kilka dni temu na terenie Katowic, Radomia i Tychów. Wszyscy zatrzymani zostali tymczasowo aresztowani na trzy miesiące. Grozi im kara do 20 lat pozbawienia wolności.

Według "Wprost", na który powołuje się Polsat News, wśród schwytanych jest były dziennikarz, dwukrotny laureat prestiżowej nagrody Grand Press Jacek B.

- Mój klient nie przyznał się do zarzutu i nie zgadza się z wersją wydarzeń przedstawioną przez pokrzywdzonego. Na obecnym etapie nie mogę mówić o szczegółach, ale sprawa jest poszlakowa – przekazała obrończyni mężczyzny Aleksandra Kokoszka.