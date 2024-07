Immunitet Romanowskiego. Prokurator Korneluk dostał odpowiedź z Rady Europy

Szef Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy Theodoros Rousopoulos przesłał w piątek wieczorem do prokuratora krajowego Dariusza Korneluka list, w którym napisał, że Marcina Romanowskiego chroni drugi immunitet i co powinno się stać, by został on uchylony.