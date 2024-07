- W sprawie Marcina Romanowskiego o tymczasowe aresztowanie uzasadnienie postanowienia zostało sporządzone. Sprawa została rozpoznana przez panią sędzię Agatę Pomianowską, zaś Prokuraturę Krajową reprezentował: prokurator Ryszard Pęgal, prokurator Andrzej Tokarski oraz prokurator Bartosz Grabowski – poinformowała Wirtualną Polskę Renata Kargol, przewodnicząca XII Wydziału, pełniąca funkcję prezesa Sądu.

Przypomnijmy, że sędzia Pomianowska uznała, że odebranie immunitetu parlamentarnego Marcinowi Romanowskiemu to za mało, by osadzić go w areszcie tymczasowym, bowiem nadal chroni go immunitet delegata do Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. Na uzasadnienie tej decyzji czeka prokuratura, która na jego podstawie zdecyduje, czy odwołać się od nieprawomocnego postanowienia sądu I instancji.

Rzecznik Prokuratury Krajowej prok. Przemysław Nowak powiedział w czwartek Polskiej Agencji Prasowej, że prokuratura już otrzymała już uzasadnienie z sądu

- Prokuratura Krajowa otrzymała postanowienie Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa dotyczące odmowy zastosowania tymczasowego aresztu wobec Marcina Romanowskiego wraz z pisemnym uzasadnieniem tej decyzji. Podlega ona obecnie analizie prokuratorów. Termin siedmiodniowy na założenie zażalenia na tę decyzję biegnie od momentu ogłoszenia tego postanowienia przez sąd — powiedział prok. Nowak. Sąd wydał postanowienie we wtorek 16 lipca. Zażalenie rozpatrzy sąd wyższej instancji.

Rzecznik PK dodał, że śledczy czekają też na odpowiedź przewodniczącego Zgromadzenia Parlamentarnego RE na środowe zapytanie w sprawie zakresu obowiązywania immunitetu Marcina Romanowskiego".