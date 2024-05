Niewłaściwe fizyczne traktowanie osób zatrzymanych, traktowanie nieludzkie czy wręcz tortury są problemem stale obecnym w działaniu policji w Polsce, pomimo wielu działań podjętych na rzecz zapobiegania im. Taki wniosek można wyciągnąć z najnowszego oświadczenia Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur (KMPT), działającego w strukturach Biura Rzecznika Praw Obywatelskich.

Tortury w Polsce. Sprawa mężczyzny z Inowrocławia

Punktem wyjścia do ponownego apelu KMPT była śmierć 27-latka z Inowrocławia, który zmarł w szpitalu po tym, jak policjanci razili go paralizatorem i doprowadzili do utraty przytomności. Mężczyzna miał zachowywać się agresywnie, m.in. demolować własne mieszkanie. Z nagrań kamerek, które noszą przy sobie policjanci, wynikać ma, iż użyli oni nieproporcjonalnych środków (tj. paralizatora i powalenia na ziemię) i przekroczyli swoje uprawnienia. Sprawą zajmuje się bydgoska prokuratura.

Medialne doniesienia na ten temat "głęboki niepokój z perspektywy prewencji tortur i nieludzkiego traktowania".