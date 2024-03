O dzieciach z in-vitro mówił, że "to nie istoty, a zwierzęta". Pozwany i skazany przed sądem pierwszej instancji ksiądz Piotr Natanek odwołał się od wyroku z października 2023 roku do Sądu Okręgowego w Krakowie. Wyrok, od którego odwołał się ksiądz, nakładał na niego obowiązek odbycia 10-miesięcznej kary ograniczenia wolności w postaci prac społecznych (wykonywanych w wymiarze 30 godzin miesięcznie). Ponadto, zobowiązywał go do wpłaty kwoty 20 tys. złotych na rzecz Stowarzyszenia na Rzecz Leczenia Niepłodności i Wspierania Adopcji "Nasz Bocian". Jakich zmian w wyroku dokonał Sąd Okręgowy?

Reklama

Czytaj więcej Dobra osobiste O dzieciach z in vitro mówił: „produkty”, „zwierzęta”. Ks. Natanek usłyszy wyrok 18 marca Sąd Okręgowy w Krakowie wyda wyrok w sprawie księdza Natanka, któremu kardynał Dziwisz zakazał odprawiania mszy i udzielania sakramentów, oskarżonego o obrażanie w kazaniu dzieci poczętych w wyniku in vitro.

Zamiast ograniczenia wolności — grzywna

Sąd nie zmienił wyroku Sądu Rejonowego w Suchej Beskidzkiej w zakresie winy. Zdecydował jednak o zmianie charakteru orzeczonej kary. Kara ograniczenia wolności, orzeczona przez sąd pierwszej instancji, zmieniona została na karę grzywny w wysokości 20 tys. złotych. Ponadto, suspendowany ksiądz zobowiązany został do zapłaty nawiązki w wysokości 15 tys. zł na rzecz Polskiego Czerwonego Krzyża. Zastąpiła ona orzeczoną w pierwszej instancji nawiązkę na rzecz Stowarzyszenia na Rzecz Leczenia Niepłodności i Wspierania Adopcji "Nasz Bocian".

Wyrok jest prawomocny — ponieważ wydany został w drugiej instancji, nie przysługują od niego zwyczajne środki zaskarżenia (tj. odwołanie). Prawo karne nie zabrania jednak wnieść od tego wyroku kasacji do Sądu Najwyższego.