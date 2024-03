Adwokat: po zmianie prawa każdy seks będzie potencjalnym przestępstwem

Zmiana prawa może jednak zachęcić ofiary do podjęcia takiej decyzji.

Kiedyś rzeczywiście był z tym problem. Kobiety były traktowane w niepoważny i nieprofesjonalny sposób przy zgłaszaniu przestępstw seksualnych. Mam wrażenie, że co do zasady sytuacja zdecydowanie się polepszyła, a w niektórych przypadkach wręcz odwróciła.

Co ma pan na myśli?

Spotkałem się niestety z wieloma przypadkami, w których nie kierowano się zasadą domniemania niewinności, a raczej domniemania winy mężczyzny. Nazywam to efektem „#MeToo”. W sprawach o gwałt mamy często do czynienia ze słowem przeciwko słowu. A skoro kobieta mówiła, że doszło o zgwałcenia to organy zachowywały się tak jakby winę już z góry uznały za udowodnioną. Zarzuty molestowania seksualnego pojawiają się w co trzeciej sprawie rozwodowej. Przykładowo prowadziłem sprawę, gdzie w walce o dzieci kobieta posługiwała się wobec męża zarzutem gwałtu. Mężczyzna stracił pracę, zdrowie. spotkał się z ogromnym ostracyzmem społecznym i ostatecznie został skazany za gwałt. Losów tej sprawy nie udałoby się zapewne odwrócić, gdyby nie znalezione na telefonie przyjaciółki tej kobiety nagranie, na którym panie uzgadniały w jaki sposób sfabrykować dowody przeciwko temu mężczyźnie. Historia miała ostatecznie pozytywny finał, ale proszę mi wierzyć, rzadko takie historie kończą się happy end-em.

W rezultacie proponowanych zmian oskarżyciel nie będzie już musiał udowadniać, że pokrzywdzona czynnie się broniła, ale będzie zbierał dowody na brak zgody na obcowanie płciowe. Czy widzi pan w tym jakieś zagrożenia?

Już teraz oskarżyciel nie musi udowadniać w każdej sprawie, że pokrzywdzona czynnie się broniła. Wynika to wyraźnie z orzecznictwa. To co proponują autorzy tej ustawy jest w mojej opinii sprzeczne z zasadą domniemana niewinności. Dochodziłoby bowiem do sytuacji, w której każdy stosunek seksualny byłby potencjalnym przestępstwem i na każdej stronie tej miłosnej relacji ciążyłby dowodowy obowiązek dysponowania zgodą. To przecież absurd. Jak miałaby chociażby wyglądać zgoda na odbycie stosunku seksualnego w małżeństwie? Sprowadzając to do absurdu, można by powiedzieć, że dla własnego bezpieczeństwa warto byłoby nagrywać każdorazowe wyrażenie takiej zgody.