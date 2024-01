Adwokat Kamińskiego złożył w sądzie wniosek ws. wykonania kary

Jeżeli prezydent skieruje do Trybunału Konstytucyjnego ustawę budżetową przed jej podpisaniem, to znaczy, że ją otrzymał. A kadencję Sejmu skrócić może wtedy, kiedy jej nie otrzyma. To jest jasne - powiedział gość Jacka Nizinkiewicza, prof. Ryszard Piotrowski, konstytucjonalista z Uniwersytetu Warszawskiego.