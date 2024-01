Kara więzienia wobec Mariusza Kamińskego i Macieja Wąsika. Jest komunikat sądu

Skazani złożyli do sądu wnioski i odroczenie wykonania kary pozbawenia wolności. Złożone wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie, co oznacza, że wycofana została dokumentacja osadzeniowa i nakazy doprowadzenia. Informację tę przekazała portalowi onet.pl sędzia Aleksandra Smyk, prezes Sądu Rejonowego dla Warszawy - Śródmieścia. To ten sąd odpowiada bowiem za wykonanie orzeczonej kary. Pierwotny komunikat sugerował iż odroczenie dotyczy skazanych w „aferze gruntowej” Mariusza Kamińskiego oraz Macieja Wąsika, decyzja sądu obejmuje jednak byłych agentów CBA skazanych w tej samej sprawie.

Reklama

- Nie będziemy prosić ich o litość. Nie jesteśmy skazani, gdyż nie jesteśmy winni. Nie poddamy się. Będziemy walczyć dalej, powiedział poseł Wąsik portalowi wPolityce.pl, czym zdementował informację o zastosowaniu wobec mężczyzn odroczenia wykonania kary. Polityk poinformował o tym również przy pomocy swoich mediów społecznościowych.

Termin wykonania kary więzienia upłynął 3 stycznia 2024 roku, o czym informował w mediach społecznościowych m.in. poseł Roman Giertych. Polityk poinformował o otrzymaniu pisma z Sądu Rejonowego Warszawa-Śródmieście X Wydział Karny Sekcja Wykonawcza zgodnie z którym kara pozbawienia wolności na okres dwóch lat powinna zostać wykonana do końca 3 stycznia. Wynikało to z faktu iż wyrok w tej sprawie zapadł 20 grudnia ubiegłego roku, natomiast orzeczenia kieruje się do wykonania nie później niż 14 dni od ich uprawomocnienia.