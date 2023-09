Wypadek, który spowodował pijany kierowca

W przypadku wypadku drogowego, który został spowodowany przez pijanego kierowcę lub osobę będącą pod wpływem narkotyków, sądy będą miały możliwość orzeczenia kary od 5 do 16 lat więzienia – gdy będzie ofiara śmiertelna. Jeśli w wyniku wypadku dojdzie do ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, sprawcy będzie grozić kara od 3 do 16 lat więzienia. Kary przewidziane za te czyny obowiązujące do 30 września 2023 r. wynoszą od 2 do 12 lat.

Nieskuteczne uniki nietrzeźwego kierowcy

Dodatkowo kierowcy, którzy zbiegną z miejsca wypadku, aby uniknąć badania poziomu alkoholu we krwi, będą podlegać takim samym karom, jak pijani kierowcy.

Nowe przepisy mają również na celu zapobieganie próbom uniknięcia odpowiedzialności karnej przez osoby, które twierdzą, że wypiły alkohol dopiero po wypadku ze względu na zdenerwowanie. Według nowych przepisów, takie tłumaczenia nie będą już skuteczne, a kierowcy, którzy pili po wypadku, ale przed badaniem policyjnym, będą podlegać identycznym sankcjom.

Kiedy zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów

Zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych będzie obowiązkowy w razie skazania za m.in.:

- niezatrzymanie się do kontroli drogowej,