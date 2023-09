Studentka przed sądem za "j...ć PiS". Wkrótce wyrok

Portal przytacza fragment mowy końcowej, którą na ostatniej rozprawie wygłosił prof. Romanowski:

„Julia nie przyznała się do czynu gorszenia społeczeństwa. Przyznała się do słów »J.... PiS«, a to nie jest jednoznaczne z czynem zabronionym. Bo słowa mają znaczenie w kontekście. Jednym z nich jest dramatyczna sytuacja kobiet po wyroku TK Przyłębskiej, a drugim to, na co pozwalają sobie politycy partii rządzącej (nazwanie opozycji »kanaliami« przez Jarosława Kaczyńskiego czy skandaliczny wpis Zbigniewa Ziobry pomawiający Agnieszkę Holland o uprawianie nazistowskiej propagandy) – mówił Romanowski.

"W tej sprawie nie chodzi o PiS, nie chodzi o demoralizowanie społeczeństwa przez Julię (Julia nie ma takiej zdolności), ale o prawo do krytyki, w tym dosadnej, każdej partii rządzącej, która w imię ślepej ideologii chce gwałcić prawa Kobiet do życia w godności, chce narzucić nam wszystkim jak mamy żyć.” - stwierdził prawnik.