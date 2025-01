Parkowanie przed skrzyżowaniem. Sąd rozstrzygnął spór pomiędzy strażą miejską a kierowcą

Czytaj więcej Prawo drogowe Kierowcy i policjanci mają problem z nową definicją skrzyżowania Nowa definicja skrzyżowania budzi wątpliwości nie tylko kierowców, ale także i policji. Ministerstwo Infrastruktury odpowiedziało Rzecznikowi Praw Obywatelskich w tej sprawie.

Gdzie się znajduje początek skrzyżowania

Odnosząc się do tego konkretnego przypadku sąd uznał, że „nie można w sposób nie budzący wątpliwości stwierdzić”, że kierowca jest winny wykroczeniu. „Wprawdzie twierdził tak strażnik miejski dokonujący pomiarów (...), lecz nie wskazał on dokładnie w jakiej odległości samochód obwinionego miał się znajdować od skrzyżowania i nie można tego dostrzec również na materiale zdjęciowym mającym to ilustrować (...)."

Dalej wskazano, że "brak jest jakiegokolwiek materiału pozwalającego na dokładne przyjęcie gdzie się znajduje początek skrzyżowania, od którego funkcjonariusz Straży Miejskiej rozpoczął swój pomiar, jak również brak jest dokładnych danych gdzie został zaparkowany samochód obwinionego (...), a wszystkie podane dane są orientacyjne”.

Sąd wziął również pod uwagę, że „funkcjonariusz dokonujący pomiaru odległości, w której samochód (...) miał zostać zaparkowany od skrzyżowania podał wyłącznie, że była to odległość mniejsza niż 10 m, co wobec stanowiska obwinionego, iż zaparkował on zgodnie z przepisami oraz wątpliwości interpretacyjnych odnoszących się do pojęcia „skrzyżowania” jest daleko niewystarczające dla uznania winy obwinionego w zakresie zarzucanego mu wykroczenia”. Jak zaznaczono, wątpliwości tych nie rozwiewa również załączony do akt sprawy materiał zdjęciowy, szczególnie iż nie został wykonany szkic sytuacyjny, a pomiar wykonywany był przez strażnika ponad dwa miesiące od zdarzenia.