Kierowcy: zmiany w 2024 r. i co ich czeka w 2025 r.

Od niemal roku kierowcy, którzy zaparkowali w niedozwolonym miejscu, muszą liczyć się z wydatkiem sięgającym 700 zł. To pokłosie ogłoszenia przez Ministerstwo Finansów od 1 stycznia 2024 r. podwyższonych z 606 zł do 697 zł maksymalnych opłat za odholowanie samochodu osobowego z drogi i przetrzymanie go na specjalnym parku. Ostateczna decyzja w sprawie wysokości stawki należy jednak do rad miast i gmin.

Kary za niezarejestrowanie pojazdu. Nawet 13 tys. zł.

Od 1 stycznia 2024 r. nie wystarczy także zawiadomienie o zakupie auta. Każdy nowy właściciel używanego pojazdu ma bezwzględny obowiązek jego rejestracji w terminie 30 dni od zakupu. Trzeba też poinformować o zbyciu pojazdu.

Kary za niedopełnienie obowiązku rejestracji są wysokie. W przypadku osób prywatnych to 500 zł za niedotrzymanie 30-dniowego terminu, a 1 tys. zł, za za nieprzerejestrowanie auta w ciągu 180 dni od zakupu. Przedsiębiorcy zajmujący się obrotem aut płacą więcej: 1 tys. zł kary za nieprzerejestrowanie pojazdu w terminie 90 dni od zakupu, a 2 tys. zł po przekroczeniu 180 dni.

Najwyższe kary płacili właściciele pojazdów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony, ciągników i autobusów. W tym przypadku najwyższa możliwa kara to trzykrotność minimalnej płacy (która od 1 stycznia 2024 r. wynosiła 4 242 zł brutto, a od 1 lipca 4 300 zł).