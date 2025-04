Czy jednym możliwym dalszym krokiem jest zaskarżenie przez KRRiT wyroku do NSA, czy też może ponowne przeprowadzenie konkursu?

Gdyby KRRiT uznała orzeczenie sądu I instancji, byłoby to przyznanie się do błędu. A błąd organu administracji, jakim jest Krajowa Rada mógłby być bardzo kosztowny dla Skarbu Państwa. Nadawcy mogliby mieć np. roszczenia wobec państwa o utracone korzyści związane z tym, że nie mają możliwości nadawania swojego programu na MUX 8. Jak będzie prawomocne orzeczenie sądu, wówczas nie będzie innej możliwości, jak tylko się do niego dostosować - być może przez podjęcie ponownej uchwały, już z zachowaniem wszystkich reguł i usunięciem wad, na które sąd by wskazał.

Nie jesteśmy w stanie w tym momencie wskazać, czy po prawomocnym rozstrzygnięciu sądu, odebranie koncesji będzie jedynym wyjściem. W zależności od prawomocnego rozstrzygnięcia NSA, możliwych jest jeszcze wiele scenariuszy, łącznie z powtórzeniem konkursu. Prawdą jest też, że uchylenie decyzji koncesyjnej przez sąd jest sytuacją bez precedensu w ponad 30-letniej historii Krajowej Rady. Jednak decyzje o przyznaniu lub odmowie przyznania koncesji, w każdym przypadku należy do KRRiT.

Wcześniej mieliśmy do czynienia z sytuacją odwrotną. KRRiT odmówiła miejsca na multipleksie Fundacji Lux Veritatis, nadawcy Telewizji Trwam, ponieważ ta chciała oprzeć swoje finansowanie m.in. na darowiznach. Rada uznała, że taki mechanizm nie daje gwarancji finansowego utrzymania przedsięwzięcia, jakim jest nadawanie naziemne. Po odwołaniu nadawcy od tej decyzji KRRiT wygrała we wszystkich instancjach.