Nie tylko ekipa Trumpa. Politycy regularnie zaliczają takie wpadki, także w Polsce

Ataki na konta niemieckich i brytyjskich polityków na Twitterze, poważny wyciek we Włoszech

Z kolei we wrześniu 2024 r. brytyjskie media informowały o zhakowaniu kont na X kilku brytyjskich parlamentarzystów oraz członków rządu (Lorda Kanclerza i sekretarza ds. sprawiedliwości). Przypomniano też sytuację z 2016 r. gdy ktoś przejął kontrolę nad twitterowym kontem Jeremiego Corbyna, ówczesnego lidera Partii Pracy i m.in. obrażał Davida Camerona, w tamtym czasie premiera z Partii Konserwatywnej.

Podobnych przypadków nie uniknęli też Niemcy. W lutym br. hakerzy przejęli konto prezydenta Republiki Federalnej i opublikowali w jego imieniu... zdjęcie ze spotkania Hitlera z Musollinim. Takie przypadki nie niosą zagrożenia ujawnieniem poufnych danych, ale mogą podważać zaufanie do polityków oraz otwierają nowe możliwości w kwestii dezinformacji. Jednak jeszcze w 2019 r. hakerzy wykradli dane kanclerz Angeli Merkel oraz czołowych polityków innych partii (oprócz AfD). Choć nie potwierdzono, by były to treści poufne, zawierały dane kontaktowe, listy czy notatki partyjne.

Z kolei we Włoszech, jak informuje POLITICO, w październiku ujawniono wyniki śledztwa ws. wycieku danych tysięcy obywateli. Grupa informatyków, obsługująca zdalnie bazy danych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, w nocy wykradała prywatne dane Włochów, w tym prezydenta Siergio Mattarelli i byłego premiera Mateo Renzi. Miało to dotknąć danych 800 tys. osób, które już od 2019 r. były stosowane m.in. do szantażowania polityków i przedsiębiorców, na czym hakerzy zarobili rzekomo ponad 3 mln dolarów.

Dane setek parlamentarzystów z Europy i USA krążą w darknecie. Powodem używanie oficjalnych maili do celów prywatnych

Alarmujące są także wyniki badania opublikowanego w maju 2024 r. przez firmę Proton, zajmującą się cyberbezpieczeństwem. Sprawdziła ona, jak często ogólnodostępne maile do członków parlamentu oraz personelu ich obsługującego, pojawiają się w tzw. darknecie. Sama ich obecność tam nie musi oznaczać, że doszło do wycieku poufnych danych (w końcu sam adres mailowy można znaleźć na oficjalnych stronach) ale świadczy o tym, że maile służbowe są wykorzystywane do prywatnych celów. Politycy i urzędnicy używają ich, by logować się na różnych stronach, które następnie padają ofiarami cyberataków.