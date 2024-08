Koniec z uznaniowymi dotacjami z Funduszu Sprawiedliwości. Jest projekt

Ponadto projekt zakłada zobowiązanie do przedstawiania szczegółowych kryteriów oceny ofert, przy czym wyeksponowane ma być zasadnicze kryterium, czyli doświadczenie składającego ofertę. Wskazana ma być liczba punktów, jakie są możliwe do uzyskania za poszczególne kryteria oceny (co ma służyć obiektywizacji całego procesu).

Fundusz Sprawiedliwości ma być bardziej transparentny

Co więcej wyniki konkursów i kwoty udzielonych dotacji mają być umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej resortu. Wszystko to ma służyć większej transparentności w wydatkowaniu środków.

Projektodawcy proponują także zwiększenie wymogów wobec członków komisji konkursowych (wymaganie nieskazitelnego charakteru i nieposzlakowanej opinii).

Zapewnieniu transparentności przyznawania dofinansowania ma służyć również usunięcie § 20 ust. 2, co oznacza wyeliminowanie możliwości arbitralnego unieważniania konkursu ofert. Przepis § 20 ust. 1 wskazuje dwa przypadki, w których unieważnienie jest uzasadnione, bowiem w tych sytuacjach nie jest możliwe wybranie żadnej oferty do dofinansowania.

- W innych wypadkach unieważnienie oznaczałoby de facto zignorowanie ofert prawidłowo złożonych i odpowiadających na cele konkursu. Ponadto samo unieważnienie następowałoby z bliżej nieokreślonych, ogólnych powodów – tłumaczą potrzebę zmian projektodawcy.

Projekt przewiduje również wykreślenie możliwości odmowy przyznania dotacji, która została zaproponowana przez komisję. - Usunięcie tego przepisu stanowić będzie kolejny element wzmacniający rolę komisji konkursowej, jako podmiotu niezależnego w swoich działaniach i mającego, ze względu na merytoryczny skład i sposób działania, decydujący głos w procesie przyznawania dofinansowania – wskazują projektodawcy.