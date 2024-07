Egzamin ósmoklasisty 2024. Wyniki dla uczniów

Do logowania na stronie Zintegrowanego Interfejsu potrzebne są login i hasło, otrzymane przez ucznia w szkole. Oprócz wyników, Interfejs pozwala na uzyskanie przez ucznia niezbędnych zaświadczeń, potrzebnych przy rekrutacji do szkół średnich. Jest to bowiem najważniejszy element związany z egzaminem — jego wynik wpływa często na ostateczny wybór przez ucznia placówki, w której będzie kontynuował naukę.

Przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty jest obowiązkowe i stanowi warunek ukończenia szkoły podstawowej. Zdanie go nie jest jednak bynajmniej warunkiem ukończenia szkoły podstawowej — nie został określony minimalny próg zdawalności egzaminu. Egzamin trwał od 14 do 16 maja, zaś dla uczniów którzy nie mogli do niego wtedy przystąpić — od 10 do 12 czerwca.

Czytaj więcej Matura i egzamin ósmoklasisty Egzamin ósmoklasisty zamiast egzaminu wstępnego. Co warto wiedzieć? Do egzaminu ósmoklasisty przystępują uczniowie VIII klasy szkoły podstawowej, uczniowie szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej – w klasie, której zakres nauczania odpowiada klasie VIII szkoły podstawowej oraz słuchacze szkół podstawowych dla dorosłych.

Egzamin ósmoklasisty 2024: ponad 11 tys. uczniów z Ukrainy wzięło udział

Jak podało dziś CKE, w egzaminie w maju wzięło udział 220 900 uczniów, z czego 11 300 stanowili uczniowie z Ukrainy. Z każdego z głównych przedmiotów — z języka polskiego, angielskiego i matematyki — przygotowano po ponad 31 000 arkuszy z dostosowaniem. W liczbie tej zawierają się m.in. arkusze dla osób z autyzmem, niewidzących, niesłyszących oraz dla dostosowane językowo dla dzieci z Ukrainy.