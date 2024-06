Projekt nowelizacji ustawy o systemie oświaty trafił niedawno do wykazu prac rządu. To duży pakiet zmian, którymi rząd zobowiąże m.in. wydawców do zamieszczania w Internecie cyfrowych odpowiedników podręczników, wydanych w wersji papierowej i dopuszczonych do użytku przed początkiem 2020 r. – przy ich kolejnym niezmienionym wydaniu.

Rząd chce też wprowadzić funkcję egzaminatora-weryfikatora (którą pełniliby egzaminatorzy drugiego sprawdzania, czuwając nad jakością pracy tych pozostałych). Planuje zaangażować też operatorów pracowni informatycznych, którzy przygotują pracownie komputerowe do pisemnej i praktycznej części egzaminu zawodowego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (których zdawanie będzie też możliwe z użyciem elektronicznego systemu również w części praktycznej) oraz matury z informatyki. Poza tym absolwenci oddziałów i szkół dwujęzycznych będą musieli zdawać egzamin dojrzałości z przedmiotu dodatkowego, wybierając ten język obcy nowożytny na poziomie dwujęzycznym, którego uczyli się w placówce.

Elektroniczne podręczniki: nudne strony PDF zamiast interaktywnych materiałów?

Zdaniem mec. Łukasza Łuczaka, w obecnych czasach postulat wprowadzenia cyfrowych podręczników — który w kwietniu zapowiadało już ministerstwo edukacji — wydaje się oczywisty.

— To ogromne ułatwienie w trakcie wyjazdów, kiedy nie będzie trzeba wozić ze sobą papierowych książek, a uczeń przygotuje się np. do sprawdzianów — zauważa.