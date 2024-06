Rok szkolny 2024/2025 rozpocznie się w poniedziałek 2 września 2024 roku i zakończy w piątek 27 czerwca 2025 r. W międzyczasie uczniowie i nauczyciele skorzystają z kilku przerw, z których najdłuższa to dwutygodniowe ferie zimowe. Zaczną się one prawie tydzień później. Od 20 stycznia do 2 lutego 2025 r. od szkoły będą odpoczywać dzieci i młodzież z województw kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego i wielkopolskiego.

Jako drugie w kolejności rozpoczną ferie szkoły w Podlaskiem i Warmińsko-Mazurskiem. Natomiast od 3 do 16 lutego ferie zimowe będą mieć uczniowie z Dolnego Śląska, Mazowsza, Opolszczyzny i woj. zachodniopomorskiego.

W ostatnim terminie zimowy wypoczynek zaplanowano dla uczniów z Lubelskiego, Łódzkiego, Podkarpackiego, Pomorskiego i Śląskiego. Będą mieli wolne od 17 lutego do 2 marca.

Przypomnijmy, że w tym roku ferie rozpoczęły się 15 stycznia, a skończyły lutego, a skończyły 25 lutego.

Szykuje się bardzo długa przerwa świąteczna w szkołach

Zanim uczniowie rozpoczną ferie, czeka ich całkiem długa przerwa świąteczna. Formalnie przypada na okres 23-31 grudnia 2024 r., ale ponieważ wcześniej jest weekend, ostatnim dniem lekcji będzie piątek 20 grudnia. A ostatnim dniem świątecznej laby 1 stycznia 2025, czyli Nowy Rok przypadający w środę. Chyba że... dyrektorzy szkół na kolejne dwa dni nowego roku wyznaczą tzw. godziny dyrektorskie. To oznaczałoby, że przerwa świąteczna trwałaby — uwaga — ponad dwa tygodnie, bo zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w 2025 roku zaczęłyby się dopiero we wtorek 7 stycznia. Dlaczego nie w poniedziałek? Bo w tym dniu, 6 stycznia, przypada wolne od pracy Święto Trzech Króli.