Nie tylko HiT. Co się zmieni od września w szkołach?

Projekt rozporządzenia ma na celu podkreślenie szczególnego znaczenia nauczania uczniów udzielania pierwszej pomocy, począwszy od klasy I szkoły podstawowej oraz doskonalenie umiejętności udzielania pierwszej pomocy przez uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych przez uwzględnienie nauki udzielania pierwszej pomocy w katalogu tematyki, która powinna być realizowana podczas zajęć z wychowawcą. Uczniowie z klas I-III szkoły podstawowej będą mieli obowiązkowe zajęcia z udzielania pierwszej pomocy w sposób dostosowany do możliwości dzieci w tym wieku w ramach edukacji wczesnoszkolnej – edukacji przyrodniczej.

Koniec HiT. Będzie edukacja obywatelska

Wprowadza się szczegółowe zapisy mające na celu rezygnację z nauczania przedmiotu historia i teraźniejszość, począwszy od roku szkolnego 2024/2025 (w liceum ogólnokształcącym, technikum, branżowej szkole I stopnia, liceum ogólnokształcącym dla dorosłych prowadzącym zajęcia w formie stacjonarnej i w formie zaocznej) w klasach pierwszych szkół ponadpodstawowych, a w latach następnych w kolejnych klasach i semestrach tych szkół, aż do całkowitego wygaszenia tego przedmiotu.

Powyższa zmiana jest wprowadzona w związku z planowanymi zmianami w podstawie programowej kształcenia ogólnego polegającymi na wprowadzeniu do podstawy programowej nowego przedmiotu dedykowanego edukacji obywatelskiej, który zastąpi przedmiot historia i teraźniejszość. Nowy przedmiot będzie realizowany od roku szkolnego 2025/2026, nie wcześniej niż od klasy II szkoły ponadpodstawowej.

Co jeszcze zmieni się w szkołach

Proponuje się skrócenie z dwóch lat do jednego roku okresu, o jaki może zostać przedłużona uczniowi nauka w branżowej szkole II stopnia lub szkole policealnej (rozwiązanie to będzie dotyczyć uczniów, którym nie przedłużono okresu nauki w szkole podstawowej na I lub II etapie edukacyjnym lub w szkole ponadpodstawowej) oraz zwiększenie liczby godzin przedmiotów ogólnokształcących w klasie II branżowej szkoły II stopnia (i odpowiednio zmniejszenie tej liczby w klasie I) co umożliwi dyrektorowi branżowej szkoły II stopnia zaplanowanie takiej organizacji obowiązkowych zajęć edukacyjnych, aby słuchacz klasy II branżowej szkoły II stopnia mógł przystąpić do egzaminu zawodowego w styczniu lub w lutym danego roku.